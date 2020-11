Magazine Bárbara Evans fala sobre aceitação, dieta e procedimentos estéticos: “Se amem”

10 de novembro de 2020

Bárbara Evans usou seu Instagram para refletir sobre autoaceitação e aproveitou para incentivar os fãs a não se cobrarem tanto. A modelo, de 29 anos de idade, ainda comentou sobre seu processo de alimentação, garantiu que não deixa de comer nada e falou sobre procedimentos estéticos.

“Todo mundo fica me perguntando: ‘Mas Bárbara, você come de tudo? Como funciona, porque adoro uma cervejinha’. Do fundo do meu coração, em primeiro lugar eu penso sempre em ser feliz. Em me satisfazer, me fazer feliz, em ser uma pessoa feliz. E, para isso, não quero deixar de comer coisas, fazer, beber coisas para que eu tenha o corpo perfeito. O corpo perfeito não existe. O corpo perfeito é o que você aceita”, começou ela.

A modelo ainda falou sobre a comparação entre corpos. “Vamos falar, por exemplo: ‘Ah, o corpo daquela menina, não sei o que ela faz. Já teve filho, e eu malho e não consigo ficar [como ela] ‘. Primeiro, você tem que se aceitar da forma que é. Saiba que você se aceitando, todos vão te aceitar e admirar”, disse.

Para lidar com as suas expectativas e seu corpo, Bárbara garantiu que criou sua própria rotina. “Eu treino. Tem épocas em que quero ficar mais forte, tem épocas em que quero ficar mais magrinha. Tem épocas em que desencano de tudo. A gente nunca pensa igual, a todo momento muda. Não se julguem tanto, nem se prendam ao que a sociedade chama de ‘corpo perfeito’. Eu não deixo de tomar a minha cerveja. Aos finais de semana como tudo o que me dá vontade, sem peso na consciência”, explicou, pontuando que equilibra seus desejos com alimentação saudável ao longo da semana.

“Dia de semana é dia de pé no chão. Não pode também ficar flutuando o tempo inteiro. Mas vamos malhar? Vamos, mas também não precisa malhar em excesso. Nem fazer aqueles regimes bizarros. Você tem que ser uma pessoa saudável e ter orgulho do seu corpo. Sem paranoia”, disse Bárbara.

Apesar de seguir uma alimentação balanceada e treinar, Bárbara admitiu que não passa vontade. “Não abro mão das coisas que me fazem feliz. Por mais que pense: ‘Nossa, estou engordando comendo esse hambúrguer’. Acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Dia de semana sempre sou muito saudável, tento me alimentar bem. Faço exercícios. Tentem ser saudáveis, isso é o que importa. E se aceitem”.

