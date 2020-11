Magazine Geisy Arruda posa vestida e debocha de haters: “Roupa não define caráter”

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Geisy Arruda compartilhou três fotos no Instagram usando um vestido vermelho e aproveitou a atenção que seus posts sempre chamam na rede social para mandar um recado debochado para os haters. A modelo de 31 anos lembrou que sempre é criticada por postar imagens com looks sensuais.

“‘Até que enfim ela tá de roupa'”, disse Geisy, citando uma frase que ouve bastante na internet. “Meu bem, entenda, eu sou maravilhosa até de ponta cabeça. Minha roupa não define o meu caráter, e minha raba só dá spolier da gostosura. Então, relaxa aí”, avisou ela.

Geisy já se manifestou outras vezes sobre a patrulha que sofre na internet. “As pessoas não tem que decidir o que eu vou postar ou não nas minhas redes sociais. Se eu quiser postar um abacaxi, um pepino e uma banana, eu posto, cara. Não é eu ter que mudar o meu comportamento para que as pessoas me respeitem. As pessoas tem que me respeitar se eu estiver pintada de roxo. Eu sou uma mulher e sou livre”, afirmou a modelo.

