Magazine Carol Dias após mostrar rosto da filha com Kaká: “Nem todo mundo quer se exibir”

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Modelo rebateu críticas após fazer mistério com Esther, de um mês Foto: Reprodução/Instagram Modelo rebateu críticas após fazer mistério com Esther, de um mês. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Carol Dias mostrou pela primeira vez no último domingo (08) o rostinho de Esther, sua filha com Kaká, para comemorar o primeiro mês da menina. Em seu Instagram, Carol compartilhou nesta segunda-feira (09) uma publicação que rebate críticas logo após acabar com o mistério que envolvia o bebê.

“Nem todo mundo posta para se exibir. Às vezes você que olha com inveja mesmo”, diz a postagem que a modelo adicionou aos seus stories.

Esther é a primeira filha dela, mas Kaká já é pai de Isabella, de 8 anos de idade, e Luca, de 11, de seu casamento com Carol Celico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine