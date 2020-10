Magazine Barbara Evans rebate críticas sobre a mãe, Monique Evans, morar com ela

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Modelo fez vídeos para explicar que plano da apresentadora é morar perto dela, não na mesma casa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Barbara Evans foi ao seu Instagram Stories, na noite desta sexta-feira (23), para rebater as críticas que recebeu de fãs depois que Monique Evans contou que tinha planos de se mudar para Adolfo, no interior de São Paulo, para ficar mais perto da filha.

Muitos seguidores entenderam que a apresentadora ia morar na mesma casa da filha, que é casada com o empresário e campeão de laço Gustavo Theodoro, e condenaram a suposta decisão da família.

Barbara, então, foi explicar melhor os planos de Monique. “Gente, é tão chato quando a gente faz algo bom pra vocês, das perguntas, e vem um monte de questionamentos. Minha mãe, o futuro dela, que ela pretende, é vir morar aqui em Adolfo, não comigo. Minha sogra mora a duas casas depois da minha. E se fosse comigo, qual o problema de vocês?”, começou Barbara.

“Ela só vai vir pra cá pra ficar perto dos netos, porque a vida é melhor e eu também acho. Para, vão sextar, para com isso! Vai dar tudo certo. Fico feliz de ela querer estar perto da gente. Aqui é uma paz, é uma coisa diferente, ela vai sair na rua, passear. No Rio de Janeiro ela não sai de casa, ela tem síndrome do pânico, aqui é muito calmo, só 3,5 mil habitantes. Minha sogra mora aqui do lado, a gente veio morar do lado dela, e nem por isso ela vive aqui com a gente. A gente que vive lá”, finalizou Barbara.

