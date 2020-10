Magazine Adele deixa fãs impressionados em novo vídeo após emagrecer 45 kg

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











H.E.R., Adele, Kate McKinnon em promo do programa Saturday Night Live. (Foto: Reprodução NBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É a primeira vez em três anos que Adele aparece em um programa de TV. Em um teaser para o próximo episódio de ‘Saturday Night Live’, a cantora mostrou sua surpreendente perda de peso de 45 kg e deixou os fãs boquiabertos. A cantora de 32 anos também deixou escapar um sotaque americano enquanto brincava com a tentativa da comediante Kate McKinnon de imitar um sotaque britânico.

Em outra parte do clipe, ao apresentar o convidado musical do episódio, a cantora H.E.R, Adele pareceu sugerir que ela se apresentaria sozinha, ao dizer: “Ou talvez [o convidado musical] seja eu?”. Adele, vencedora do Grammy por 15 vezes, deixou os fãs confusos sobre sua participação no programa: não se sabe se ela se apresentará cantando no programa de esquetes enquanto H.E.R também apresentará seu novo single, Damage, ou se Adele participará como atriz.

O último show ao vivo de Adele foi no final de sua turnê de 2017, pouco antes de ela desistir de seus dois últimos shows no Estádio de Wembley, após danificar suas cordas vocais. Na época, ela disse em uma carta que foi forçada a cancelar os shows para uma audiência de 100.000 pessoas em Londres, revelando que estava “desesperada” para fazer os shows – que ela chamou de um “marco” em sua carreira.

Já se passaram quase 12 anos desde que Adele apareceu como convidada musical do SNL pela primeira vez ao lado de Josh Brolin. Ela então voltou em 2015 ao lado de Matthew McConaughey. Adele disse: “Isso acabou iniciando minha carreira na América, então parece que o círculo está completo e eu simplesmente não poderia dizer não!”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine