Magazine Aretha Marcos, filha de Vanusa, diz: “Minha mãe foi usada para prejudicar a minha vida”

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Aretha usou a web para falar sobre problemas psicológico por conta da fama da mãe. (Foto: Reprodução/Instagram)

Aretha Marcos, de 46 anos de idade, filha da cantora Vanusa, de 73 anos, usou a sua página do Instagram para desabafar, na noite desta sexta-feira (23). No post, ela usou uma foto da mãe com o outro filho, Rafael Vannucci.

“Durante muitos anos minha mãe foi usada pela mídia para prejudicar a minha vida. Foram inúmeras matérias de sites e jornais (públicos), além de programas de TV onde ela estava doente e disse inverdades que me levaram a sair da mídia por anos. Tudo pode ser provado, porque com tantas ocorrências eu comecei a acompanhar junto ao meu advogado”, começou Aretha, que relembrou a internação recente da mãe, acometida de uma grave pneumonia.

“Eu estive com ela no hospital há dois anos atrás revezando com a Amanda [outra filha da Vanusa], eu morei na casa dela para ajudá-la. Hoje quem tem a guarda dela é meu irmão. Não existe pedir perdão, porque não lhe fiz nada. Sempre ajudei no que pude. Me afastei para me proteger dos inúmeros boicotes midiáticos gerados entre eu e ela … por interesse de terceiros”, completou Aretha.

“Levei muito tempo para me recuperar psicologicamente do Programa do Gugu e hoje me sinto em paz com relação a ela. O Rafael deu uma coletiva de imprensa dizendo que eu não preciso pedir uma casa para cuidar dela, que ele tem a guarda e tem dinheiro para cuidar dela. Fico MUITO feliz e tenho certeza de que ele é a melhor pessoa para isso. Gostaria de pedir encarecidamente que as pessoas respeitem minha vida privada, meus direitos legais e meu nome. Grata. Aretha”, finalizou ela.

