Jennifer Aniston clama por responsabilidade e critica a candidatura de West

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Jennifer Aniston compartilhou imagem nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Jennifer Aniston não está nada feliz com a campanha que Kanye West criou para as eleições presidenciais de 2020. A atriz compartilhou nesta sexta (23) nas suas redes sociais uma imagem enviando uma cédula de votação pelos correios e escreveu um texto antecipando seu voto na chapa democrática de Joe Biden e Kamala Harris, afirmando que “não é engraçado votar em Kanye” e pediu para eleitores fossem “responsáveis”.

“[Biden e Harris] porque neste momento este país está mais dividido do que nunca. Agora mesmo, alguns homens no poder estão decidindo o que as mulheres podem ou não fazer com seus próprios corpos. Nosso atual presidente decidiu que o racismo não é um problema. Ele tem repetidamente e publicamente ignorado a ciência … Muitas pessoas morreram”, escreveu.

“Peço que você realmente considere quem será mais afetado por esta eleição se continuarmos no caminho em que estamos agora … Suas filhas, a comunidade LGBTQ +, nossos irmãos e irmãs negros, os idosos com problemas de saúde, e seus futuros filhos e netos (que terão a tarefa de salvar um planeta que nossa liderança se recusa a acreditar que está machucado).”

“Essa coisa toda não é sobre um candidato ou um único problema, é sobre o futuro deste país e do mundo. Vote por direitos humanos iguais, por amor e por decência. PS – Não é engraçado votar no Kanye. Não sei mais como dizer. Por favor seja responsável”, concluiu a atriz.

