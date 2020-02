Celebridades Bárbara Evans sobre preenchimento facial: “Dói é ficar feia, meu amor”

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Atriz, de 28 anos de idade, fez preenchimento labial e botox Foto: Reprodução/Instagram Atriz, de 28 anos de idade, fez preenchimento labial e botox Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans, de 28 anos de idade, aproveitou a segunda-feira (10) para renovar o botox e fazer o preenchimento labial. A atriz explicou que o procedimento nos lábios é dolorido, mas que vale a pena.

“Já venceu o vencimento do botox. Graças a Deus não dói. Agora a boca dói um pouquinho, mas a gente gosta tanto que faz. Ficar feia dói. Dói é ficar feia, meu amor”, disse ela.

No ano passado, Bárbara ficou noiva de Gustavo Theodoro. Ela celebrou a nova fase. “O início da nossa história. Não estou sabendo lidar com tanta ansiedade”, disse ela, que vive em São José do Rio Preto para ficar junto do amado, que mora em Adolfo, também interior de São Paulo.

“O Gustavo não pensa muito no meu passado, mas na pessoa que eu sou de verdade e que sou desde o dia que ele me conheceu. Ele não se incomoda com a fama, não é um cara ciumento, respeita o meu trabalho e é muito meu companheiro. Eu deixo de fazer algumas coisas para acompanhar o Gustavo e ele também faz isso por mim. A gente se deu muito bem por conta disso também”, elogia.

