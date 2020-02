Inter Inter projeta 40 mil torcedores para confronto decisivo contra a Universidad de Chile

10 de fevereiro de 2020

A partida ocorre nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Beira-Rio Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A projeção é casa cheia para a partida decisiva entre Inter e Universidad de Chile, pelo jogo de volta da pré-Libertadores. De acordo com o clube gaúcho, 40 mil torcedores são esperados para a partida desta terça-feira, às 19h15, no estádio Beira-Rio. Mais de 26 mil colorados já garantiram ingresso.

As entradas podem ser adquiridas por meio do site oficial do clube – www.internacional.com.br – e também na bilheteria do Gigantinho (das 10h às 18h desta segunda-feira), a preços que variam de R$ 10 a R$ 90 para os sócios e entre R$ 80 e R$ 120 para os demais torcedores.

Vale lembrar aos torcedores que, por exigência da Conmebol, no dia da partida não venda de ingressos no estádio. A comercialização só ocorre por meio do site.

Com o empate em 0 a 0, o Inter precisa de uma vitória por qualquer placar para garantir a vaga para a terceira fase da pré-Libertadores. Empate sem gols leva o confronto para a decisão por penalidades, enquanto igualdade com gols garante a vaga para a Universidad de Chile.

