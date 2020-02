Inter Gauchão terá clássico Grenal e Caxias x Ypiranga nas semifinais

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Decisões ocorrem no final de semana Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O domingo definiu os confrontos das semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E já no início da fase mata-mata haverá clássico Grenal. Caxias e Ypiranga definem a outra vaga para a final da Taça Cel. Ewaldo Poeta.

As definições vieram dos resultados ainda deste sábado. Pelo Grupo A, o Inter venceu o Novo Hamburgo, por 2 a 0, e confirmou a liderança da chave. Já o Ypiranga, empatou em 0 a 0 e ficou na segunda colocação.

Com os placares deste domingo, o Grêmio, que perdeu por 2 a 1 para o Aimoré, ficou na vice-liderança e, consequentemente, enfrentará o arquirrival. O Caxias, mesmo com a derrota para o Esportivo, por 1 a 0, terminou em primeiro do Grupo B e terá como o adversário o Ypiranga.

As datas da semifinais devem ser confirmadas ainda nesta segunda-feira, pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Lembrando que, esta fase é de jogo único. O Grenal será disputado no Beira-Rio, enquanto o enfrentamento entre os times do interior será no estádio Centenário.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário