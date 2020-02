Inter Com chuva intensa no Beira-Rio, o Inter vence por 2 a 0 o Novo Hamburgo e garante a liderança no Grupo A do Gauchão

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2020

Tranquilo em campo, equipe de Coudet impõe sua força diante o adversário e conquista sua quarta vitória em cinco jogos disputados até o momento Foto: Ricardo Duarte/Internacional Tranquilo em campo, equipe de Coudet impõe sua força diante o adversário e conquista sua quarta vitória em cinco jogos disputados até o momento Foto: Twitter/Internacional Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter encerrou a fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Gaúcho 2020 em primeiro lugar. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Coudet venceu o Novo Hamburgo no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 2 a 0, na tarde deste sábado (08), e terminou na liderança isolada do Grupo A com 13 pontos.

Os gols foram marcados pelo lateral-direito Heitor, aos 44 minutos do primeiro tempo, e pelo atacante Marcos Guilherme, aos 36 minutos da etapa complementar. Este foi o primeiro gol marcado pelo atleta com a camisa colorada.

O jogo

O Novo Hamburgo dificultava as aproximações do Inter, apostando não apenas em seu ferrolho, mas também em seguidas faltas.

A solução encontrada pelo Colorado foi precisa: usar de jogadas pelo lado do campo, avançando os laterais e abusando de triangulações entre alas e meio-campistas. Desta forma, inclusive, Sarrafiore recebeu assistência de Boschilia para mandar sua segunda bola consecutiva na trave.

O segundo tempo também encontrou impeditivos para o melhor desenrolar do futebol. Sempre um tapete, o gramado do Beira-Rio encontrou pontos mais castigados, que dificultaram a circulação da bola em alguns setores do campo. O sistema de drenagem logo garantiu tranquilidade para a partida, marcada por alteração no sistema tático alvirrubro, que atuou com três zagueiros a partir da entrada de Carlos Eduardo na vaga de Nonato.

Liso, o relvado serviu de palco para uma pintura de Marcos Guilherme. O camisa 23 pegou a sobra de corte parcial da defesa, ajeitou para a direita e, da altura da meia-lua, mandou colocado, por cobertura. Gol, último do duelo, da vitória do Inter.

Classificado às semifinais do primeiro turno do Gauchão na liderança do Grupo A, o Inter voltará a campo para enfrentar, em casa, o segundo da Chave B. Disputada em jogo único, a partida eliminatória acontece no próximo final de semana, e ainda não tem data ou adversário definidos, uma vez que o grupo oposto terá sua última rodada jogada neste domingo (09).

Libertadores

Na próxima terça-feira (11), o colorado recebe o Universidad do Chile, no Beira-Rio, no jogo de volta. Basta uma vitória simples para avançar à próxima etapa da fase preliminar do campeonato continental.

