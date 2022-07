Esporte Barcelona chega a acordo e contrata Robert Lewandowski, do Bayern de Munique

Atacante alemão deve viajar com o clube catalão para os Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O Bayern de Munique confirmou que possui um acordo com o Barcelona pela transferência de Robert Lewandwoski. O centroavante já se despediu dos seus companheiros e deve assinar contrato com o clube catalão até 2025.

“Demos luz verde para Robert Lewandowski. Há um acordo verbal com o Barcelona, mas o contrato ainda está pendente. Grandes jogadores deixaram o Bayern no passado e o clube não desmoronou. Pelo contrário, muitas vezes foi ainda mais bem sucedido”, disse Oliver Kahn, ídolo e CEO do Bayern.

Hasan Salihamidzic, diretor esportivo do clube bávaro, também confirmou o adeus do atacante polonês ao elenco dirigido por Julian Nagelsmann.

“Lewandowski fez um ótimo trabalho pelo Bayern. Conversamos muito com nossos colegas do Barcelona e esclarecemos os detalhes. Ele (Lewandowski) disse adeus nesta manhã. Depois da viagem para os Estados Unidos”, ele voltará e tomaremos um café.

Na última semana, o Barcelona entrou em um acordo com o clube alemão pela transferência de Lewandowski por cerca de 50 milhões de euros. Após a contratação de Raphinha, o veterano chega como um dos grandes reforços da temporada.

Retorno de Cristiano Ronaldo

A “novela Cristiano Ronaldo” pode ter ganhado um novo capítulo. Segundo o canal de TV português “Sport TV”, CR7 pode retornar ao Sporting, clube que o revelou para o futebol. O que reacendeu o rumor foi uma fotografia do carro de Cristiano no estacionamento do Estádio José Alvalade, casa do Sporting.

Contudo, segundo o jornal “O Jogo”, a possibilidade de um retorno de Cristiano Ronaldo ao seu antigo clube é vista como remota, visto que o astro português, aos 37 anos, ainda tem condições de atuar na elite do futebol europeu.

O nome de Cristiano Ronaldo tem sido ligado à diversos clubes, como Bayern de Munique, PSG e Chelsea, mas nada oficial chegou ao estafe do português. A tendência, segundo a imprensa britânica, é que CR7 deixe o Manchester United, que não disputará a próxima edição da Uefa Champions League.

Cristiano Ronaldo está fora da pré-temporada do Manchester United após alegar “problemas familiares”, o que inflamou ainda mais os rumores sobre uma possível saída. CR7 retornou ao Old Trafford em 2021 após defender o Real Madrid e a Juventus na última década.

