Esporte Brasil leva prata e bronze no último dia do Grand Prix de judô

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2022

A judoca brasileira Mayra Aguiar levou a medalha de bronze. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Brasil conquistou duas medalhas no Grand Prix de Zagreb, neste domingo (17): a prata com Rafael Macedo, na categoria até 90 quilos, e o bronze com Mayra Aguiar até 78 quilos.

Rafael Macedo passou pelo turco Omer Aydin (waza-ari), pelo húngaro Gergely Nerpel (ippon), pelo tadjique Dzhakhongir Madzhidov (ippon, em luta pelas quartas de final) e pelo alemão Eduard Trippel (mais um ippon, nas semifinais). Na final, enfrentou Beka Gviniashvili, da Geórgia, mas foi superado (ippon).

Este foi o primeiro pódio do brasileiro no ranking valendo pela corrida até as Olimpíada de Paris.

“Estou muito feliz com o resultado e com as lutas. Foi a última competição antes do Mundial, que é o objetivo principal do ano. Estamos no caminho certo”, disse, sobre o Mundial, em outubro, no Uzbequistão. “Todas as lutas foram duríssimas. Não tem luta fácil nessas competições. Mas acredito que a segunda luta, quando eu estava perdendo e tive que virar o placar, foi um momento mental que tive que superar.”

Mayra Aguiar venceu a francesa Chloe Buttigieg (ippon) na estreia, na segunda rodada. Depois, passou pela croata Petrunjela Pavic (ippon) nas quartas de final. Na semifinal, caiu para a britânica Natalie Powell. Mayra enfrentou a holandesa Karen Stevensson na disputa pelo bronze e venceu por ippon quando restavam 47 segundos para acabar.

Outros brasileiros

Também na categoria até 90 quilos, Luanh Saboya foi superado, na estreia, pelo francês Francis Damier, mas, como seu oponente perdeu nas quartas de final, o brasileiro encerrou participação, não avançando para a repescagem.

No peso até 100 quilos, Rafael Buzacarini derrotou o sul-coreano Jonghoon Won (ippon) mas caiu diante do cazaque Nurlykhan Sharkhan (ippon), que viria a perder nas quartas de final, eliminando o brasileiro. André Humberto perdeu para o polonês Kacper Szczurowski (ippon) na primeira rodada e se despediu de Zagreb.

Rafael Silva, o Baby, competiu na categoria acima de 100 quilos. Estreou vencendo o marroquino Zouhair Esseryry, depois ganhou do israelense Serafim Kompaniez (ippon), mas perdeu para o alemão Erik Abramov (ippon), caindo para a repescagem pelo bronze. Nova derrota, agora para o azerbaijano Ushangi Kokauri, tirou o brasileiro da disputa. Baby acabou na sétima posição.

No peso acima dos 78 quilos, Giovanna Santos foi derrotada na estreia pela turca Kubranur Esir (ippon) e se despediu em Zagreb.

