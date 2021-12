Esporte Barcelona perde para o Bayern de Munique e vaga nas oitavas da Liga dos Campeões é do Benfica

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

O time de Gerard Pique foi eliminado da competição na fase de grupos pela primeira vez em 19 anos. (Foto: Reprodução)

Em sua primeira temporada sem Lionel Messi, o Barcelona está fora das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time catalão foi derrotado, nesta quarta-feira (8), pelo Bayern de Munique, na Alemanha, por 3 a 0, e viu o Benfica bater o Dínamo de Kiev, em Lisboa, em duelos válidos pela sexta rodada do Grupo E.

Com estes resultados, o Bayern alcançou os 100% de aproveitamento, com seis vitórias, em seis partidas disputadas. O Benfica atingiu os oito pontos, um a mais que o Barcelona, que fica fora do mata-mata da principal competição de clubes da Europa pela primeira vez nos últimos 19 anos. O time só marcou dois gols em seis jogos, ambos contra o Dínamo, que só reuniu um ponto.

Esta derrota é a terceira vitória de forma acachapante dos alemães sobre os catalães. Em 2020, foi 8 a 2 e na partida de ida desta fase, em setembro, o placar também foi 3 a 0 para o Bayern. Esta também é a primeira decepção de Xavi Hernández no comando do Barça.

Bayern de Munique e Benfica vão ter de aguardar o sorteio que vai ser realizado na segunda-feira (13) para saber qual o adversário nas oitavas, que serão disputadas em fevereiro. Já o Barcelona vai disputar a Liga Europa.

O jogo

Mesmo sem público no estádio, por causa do aumento de casos de covid na região da Bavária, o Barcelona não conseguiu equilibrar a disputa com o Bayern.

Nos primeiros minutos de um jogo disputado sob a neve, o Bayern de Munique dominou desde o início, enquanto o Barcelona levou algum perigo nos contra-ataques e penetrações pela esquerda de Ousmane Dembélé.

O francês se mostrou no primeiro tempo o jogador mais perigoso do Barça, que perdeu o lateral Jordi Alba devido a uma lesão quando eram decorridos 30 minutos de jogo. “Tivemos muitas oportunidades de gol e controle suficiente para que o resultado fosse mais amplo”, disse o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann.

O primeiro gol do Bayern foi consequência de um domínio maior em uma partida disputada sem público, seguindo as medidas de combate à covid-19 implementadas pelo governo alemão. Robert Lewandowski recebeu dentro da área, se livrou da marcação de Gerard Piqué e cruzou da esquerda para Thomas Müller (34). Embora o uruguaio Ronald Araújo tenha conseguido afastar, a bola já havia cruzado a linha do gol.

O segundo gol, de Leroy Sané (43), com um chute de fora da área, que surpreendeu o goleiro alemão do Barcelona, Marc-André Ter Stegen, pareceu ter acabado com as chances do Barcelona, que estava quase eliminado antes do intervalo.

Se o Benfica derrotasse o Dínamo de Kiev, o Barcelona era obrigado a fazer o mesmo para se classificar às oitavas de final. E a equipa portuguesa já vencia no intervalo por 2 a 0, que acabou sendo o resultado final.

Com a classificação para as oitavas, fica mais difícil a realização do sonho da torcida do Flamengo de ter o técnico Jorge Jesus de volta ao comando da equipe carioca.

