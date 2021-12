Esporte Atlético-MG não leva titulares para jogo que pode selar a queda do Grêmio no Brasileirão

Cuca relacionou apenas um titular para a partida contra o Grêmio.

Como esperado, o técnico Cuca vai poupar grande parte dos titulares na partida contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena, pela última rodada do Brasileiro, já conquistada pelo Galo. A prioridade dos mineiros é a decisão da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, a partir de domingo. Vinte atletas viajam para enfrentar o Tricolor.

Dos jogadores que vinham sendo utilizados por Cuca durante a campanha campeã do Brasileiro apenas o zagueiro Nathan Silva (impossibilitado de atuar na Copa do Brasil, por ter jogado o torneio pelo Atlético-GO) e o atacante Vargas.

Os demais atletas relacionados foram menos utilizados por Cuca durante toda a temporada, ficando como opção no banco de reservas. O Galo já é campeão e só cumpre tabela. Enquanto isso, o Grêmio precisa da vitória para tentar escapar do rebaixamento e tem que torcer para Juventude e Bahia não pontuarem diante de Corinthians e Fortaleza, respectivamente.

O Atlético deve entrar em campo: Rafael; Guga, Micael, Nathan Silva e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco, Hyoran e Dylan; Eduardo Sasha e Savarino.

O Galo está completamente focado na decisão da Copa do Brasil. Ela começa no domingo, quando o time recebe o Athletico-PR, no Mineirão. Na próxima quarta, é o jogo da volta, na Arena da Baixada.

Veja os relacionados da equipe mineira para a partida contra o Imortal:

Goleiros: Rafael e Jean

Laterais: Dodô, Guga e Micael

Zagueiros: Micael, Nathan Silva e Rômulo

Meio-campistas: Calebe, Dylan, Alan Franco, Hyoran, Neto, Rubens, Tchê Tchê e Echaporã

Atacantes: Felipe Felício, Eduardo Sasha, Savarino, Savinho e Vargas

Carta na manga

O Grêmio tem uma importante carta na manga nesta última rodada do Brasileirão que pode ajudar a salvar o time do rebaixamento. O Tricolor tem mais vitórias que os concorrentes diretos Juventude e Bahia e este é o primeiro critério de desempate no caso de igualdade em pontos.

De fato, neste momento Bahia e Grêmio ganharam 11 jogos cada. A questão é que, para chegarem empatados na pontuação, o time baiano tem que perder e o Imortal vencer o seu jogo. Se isso acontecer, os dois vão para 43 pontos e o tricolor gaúcho teria 12 vitórias.

O Juventude ganhou 10 vezes no Brasileirão este ano. É o time que menos perdeu entre os três, só que também é o que menos ganhou. Assim, o Papo ficaria atrás dos dois rivais no caso de um empate triplo com 43 pontos e o Bahia seria o time do meio.

Para ter noção, o Ceará, em 10º lugar, tem as mesmas 11 vitórias gremistas, só que empataram 17 vezes e perderam nove, o Grêmio perdeu 19. Portanto, se tivesse trocado derrotas por empates poderia estar fora do Z4.

Somando os três jogos que importam para o Tricolor, existem nove possíveis combinações de resultados. E em apenas uma delas o Grêmio escapa do rebaixamento para a Série B.

Pela primeira vez na história poderemos ter um time caindo com 46 pontos, desde que Bahia e Juventude ganhem seus jogos. No caso do Grêmio, a salvação viria com 43 pontos, algo que já aconteceu com outros times nos pontos corridos.

