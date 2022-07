Acontece BarraShoppingSul realiza edição especial de Dia dos Pais do BarraMusic Sunset

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento acontece nos dias 28 e 29 de julho em clima de comemoração. Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O BarraShoppingSul vai promover um evento especial para os pais. Integrando a campanha de Dia dos Pais do shopping, o BarraMusic Sunset ocorrerá nos dias 28 e 29 de julho, com música gratuita ao vivo e ao ar livre, em um ambiente aconchegante e confortável para as famílias, com aquecedores para amenizar o clima frio. Os shows serão das 17h às 22h, na área externa do Baixo Barra, em um espaço que reúne as melhores opções de restaurantes gourmets.

Na quinta-feira (28), Guilherme Curti Duo inicia o show às 18h e segue até 19h30 com as melhores do rock e do pop. Na sequência, Rafael Malenotti e os Xirus da Galáxia apresentam os clássicos do blues e do rock dos anos 80, das 20h às 21h30. O show terá a participação mais do que especial de filhos dos integrantes da banda. Já na sexta-feira (29), quem se apresenta é a Banda Danadões, das 19h30 às 21h30, com seu vasto repertório do pop ao rock.

Na abertura, nos intervalos entre os shows e também no encerramento do evento, o espaço será comandado por DJs. Na quinta, DJ Gui Riet estará das 17h às 18h; das 19h30 às 20h; e das 21h30 às 22h. Na sexta, a música fica por conta do DJ Denis Puls das 17h às 19h30 e das 21h30 às 22h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece