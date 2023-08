Política “Bastava me pedir”, diz Michelle Bolsonaro sobre quebra de sigilo bancário e fiscal

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

A investigação tenta descobrir, entre outras coisas, se Bolsonaro e Michelle receberam dinheiro dessas negociações. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para criticar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de autorizar a quebra dos sigilos bancário e fiscal dela e do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A quebra foi pedida pela Polícia Federal após a Operação Lucas 12:2, deflagrada pela PF na última sexta (11), que apura a suposta venda ilegal de presentes oficiais recebidos por Bolsonaro como presidente da República.

A investigação tenta descobrir, entre outras coisas, se Bolsonaro e Michelle receberam dinheiro dessas negociações.

“Para quê quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme! Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão! Estou em paz!”, escreveu Michelle em uma rede social.

Mauro Cid

Na quinta, antes da decisão de Moraes, o advogado Cezar Bittencourt afirmou que o coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, iria admitir em depoimento que vendeu joias da Presidência a pedido de Bolsonaro. Além disso, Cid informaria que passou o dinheiro para o ex-presidente.

O militar está preso desde maio. Ele era um dos principais homens de confiança de Bolsonaro ao longo do mandato na Presidência.

