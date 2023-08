Porto Alegre Porto Alegre registra queda no número de mortes por acidentes de trânsito

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2023

A EPTC realizou neste ano 94 Operações Duas Rodas e 130 blitze em geral. Foto: Rodger Timm/PMPA A EPTC realizou neste ano 94 Operações Duas Rodas e 130 blitze em geral. (Foto: Rodger Timm/PMPA) Foto: Rodger Timm/PMPA

De janeiro a julho de 2023, foram registradas 37 vítimas fatais no trânsito de Porto Alegre. O índice é menor do que o verificado no mesmo período de 2022, quando 40 pessoas perderam a vida.

Neste ano, os modais com maior envolvimento de acidentes são os automóveis e as motocicletas, sendo que 43% das vítimas fatais eram pedestres, a maioria do sexo masculino e com mais de 60 anos.

“Nosso objetivo é garantir segurança viária e os números referentes à acidentalidade nos mostram o quanto é importante que cada cidadão se perceba responsável neste tema”, afirma o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto.

Em julho, foram registrados 1.135 acidentes. Deste número, 320 foram com vítimas, sendo nove fatais. No ano passado, o número de acidentes chegou a 1.127, sendo 397 com envolvimento de vítimas. O comparativo entre os dois anos mostra redução de 77 vítimas. As zonas que mais registraram ocorrências no mês foram as regiões Leste e Norte, com percentual de 31% e 30%. Entre os tipos de acidentes, o abalroamento e colisão lideram a lista.

Para diminuir a acidentalidade e melhorar a segurança viária, a EPTC realizou neste ano 18 ações voltadas para pedestres idosos, 48 ações educativas com foco em motocicletas, além de 94 Operações Duas Rodas e 130 blitze em geral.

