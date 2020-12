Rio Grande do Sul Batalhão de Operações Policiais Especiais inaugura nova sede em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Comandante do Bope, tenente-coronel Douglas Soares, apresenta as instalações para o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr. Foto: Rodrigo Ziebell/PM5 Comandante do Bope, tenente-coronel Douglas Soares, apresenta as instalações para o comandante-geral da BM, coronel Rodrigo Mohr. (Foto: Rodrigo Ziebell/PM5) Foto: Rodrigo Ziebell/PM5

O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) está de casa nova. A unidade foi transferida para o antigo prédio do CABM (Comandando Ambiental da BM), na avenida Bento Gonçalves, 3.850, na zona leste da capital. Com amplas instalações, a nova sede, inaugurada na manhã desta quarta-feira (2), oferece segurança reforçada e maior espaço para atividades. Também libera área e facilita a rotina do 1º BP Choque (1° Batalhão de Polícia de Choque), localizado na rua coronel Paulo Eloir Bortoluzzi, 630, onde o Bope havia sido instalado provisoriamente em janeiro de 2019.

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Rodrigo Mohr Picon, fez referência às atuações do antes de denominado Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) na história do Rio Grande do Sul. O comandante do Bope, tenente-coronel Douglas da Rosa Soares, agradeceu aos apoiadores que tornaram a nova sede realidade. Também prestigiou o evento o secretário adjunto da Segurança Pública, coronel Marcelo Gomes Frota. A solenidade teve presenças restritas e os demais protocolos de prevenção contra o Covid-19.

Como forma de agradecimento pela materialização da conquista, foram homenageados, além do comandante-geral, o subcomandante-geral, coronel Vanius Cesar Santarosa, a chefe do Estado-Maior, coronel Cristine Rasbold, e o ex-comandante-geral da BM coronel Mario Yukio Ikeda.

Também foram agraciados com medalhas e placas comemorativas do Bope Leonardo Fração, Claudio Goldsztein e Carlos Eduardo Vianna, do Instituto Cultural Floresta, que contribuiu para a preparação da unidade. Na inauguração, foi descerrada placa em homenagem ao patrono do Bope, coronel Paulo Eloir Bortoluzzi.

A área das novas instalações irá proporcionar um avanço operacional nas atividades desenvolvidas pelo Bope, fazendo com que a especialização e qualificação do efetivo seja constante, com áreas específicas de treinamento dentro de suas especialidades, além de disponibilizar amplo espaço de instrução aos demais policiais militares da Brigada Militar, por meio de cursos que buscam a excelência dos serviços prestados pela corporação.

Segundo a corporação, a nova sede do Bope está localizada em zona com acesso rápido e fácil a qualquer ponto dentro da cidade, bem como possibilita deslocamento rápido a qualquer área do Estado, dando agilidade no atendimento a qualquer ocorrência que demande de efetivo especializado.

No novo espaço, há agência local de inteligência específica, gabinete psicológico, alojamentos, estacionamento, garagem para as viaturas, auditório, sala de aula e espaço para treinamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul