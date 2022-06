Esporte Bayern de Munique planeja contratar Cristiano Ronaldo para lugar de Lewandowski

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cristiano Ronaldo pode colocar fim à segunda passagem pelo Manchester United. (Foto: Divulgação/Manchester United)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Perto de perder o atacante Robert Lewandowski, que declarou que pretende deixar o clube, o Bayern de Munique já definiu o substituto do polonês. Trata-se de ninguém mais ninguém menos que Cristiano Ronaldo, hoje no Manchester United.

Segundo o jornal “As”, os germânicos estão atentos à situação do português, que pensa em deixar o Manchester United. Os agentes de CR7 estão cientes do interesse alemão e enxergam a mudança com bons olhos.

Cristiano está insatisfeito com a passividade do United no mercado até aqui e acredita que rivais estão buscando bons nomes. O lusitano quer atuar em alto nível, especialmente por saber que está em reta final de sua carreira.

Eleito o melhor jogador do mundo em cinco oportunidades, Cristiano Ronaldo retornou aos Diabos Vermelhos no início da temporada e tem vínculo com o clube por mais um ano, até junho de 2023. Uma saída da Terra da Rainha dependeria de uma negociação neste momento.

Em 38 partidas disputadas na equipe do Old Trafford em 2021/2022, o atacante português marcou 24 gols e deu três assistências.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte