Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Neymar terá vínculo com o PSG por mais cinco temporadas. (Foto: Reprodução)

Neymar terá o contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) ampliado até o ano de 2027, segundo o jornal “L’Équipe”. Apesar das incertezas em relação ao futuro do atacante da Seleção Brasileira, o atleta quer permanecer na França.

O camisa 10 do PSG assinou seu último contrato em maio do ano passado com duração até 2025. No entanto, o acordo previa uma renovação automática até 2026 a partir do dia 1º de julho de 2021 e uma outra extensão até 2027 a partir do dia 1º de julho de 2022.

Aos 30 anos, Neymar segue em busca do inédito título da Champions League com o Paris Saint-Germain. Porém, o clube entende que Kylian Mbappé é a nova liderança do elenco em busca de um projeto esportivo forte.

Há cinco anos no Paris Saint-Germain, o camisa 10 contou com diversas lesões em sua trajetória. Em 2017/2018, o atacante atuou em 30 jogos – ano em que mais atuou com a camisa do clube francês –, mas não convenceu o Parque dos Príncipes pelo dinheiro investido.

