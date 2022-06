Esporte Grêmio enfrenta o CSA pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro; acompanhe

O Grêmio chega empolgado pelo pulo para dentro do G4 com os resultados da última rodada. Foto: Reprodução

Grêmio e CSA se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, em Maceió, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Cada um dentro de seu objetivo. O Tricolor tenta se manter no topo da tabela. Já o clube alagoano quer se afastar do Z4.

O Grêmio chega empolgado pelo pulo para dentro do G4 com os resultados da última rodada. Venceu o Sampaio Corrêa e contou com empate do Sport com o Naútico para ficar com a vaga. O objetivo é vencer fora de casa para se manter no grupo do acesso.

O CSA luta para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, é o 16º colocado na Série B, com 14 pontos, e vem de um empate fora de casa. Foi justamente em razão da campanha instável que a diretoria trocou de treinador na semana passada. Nesta noite, Alberto Valentim comanda o time pela segunda vez.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; Natã, Geromel e Bruno Alves; Rodrigo Ferreira, Lucas Silva, Bitello e Nicolas (Diogo Barbosa); Janderson, Biel e Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

CSA: Marcelo Carné; Lucas Marques, Wellington, Lucão e Diego Renan; Geovane, Giva, Lourenço e Gabriel; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.Técnico: Alberto Valentim.

