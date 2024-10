Rio Grande do Sul Bebê nasce dentro de viatura da Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Antony nasceu com saúde dentro de viatura, trazendo felicidade aos pais e policiais Foto: PRF/Divulgação Antony nasceu com saúde dentro de viatura, trazendo felicidade aos pais e policiais. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na madrugada dessa quarta-feira (9), uma criança nasceu dentro da viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Eldorado do Sul. O carro dos pais teve um problema na BR-290 quando eles iam ao hospital.

Por volta da 1h30 desta madrugada, os policiais que estavam na Unidade Operacional de Eldorado do Sul deslocaram para apoiar um casal que estava com um Palio estragado junto ao canteiro central.

No local, perceberam que não era uma ocorrência simples: a passageira estava grávida e prestes a dar a luz. A mulher, de 28 anos, e seu marido, de 31 anos, foram colocados na viatura da PRF, que seguiu rapidamente para Porto Alegre.

Os agentes não chegaram no destino a tempo. Com o apoio dos policiais, o parto iniciou dentro da viatura em movimento, que foi desviada para a unidade de saúde de Eldorado do Sul.

Os enfermeiros e médicos de plantão terminaram o procedimento. O bebê demorou um pouco para chorar, trazendo tensão para a equipe, mas logo “abriu o berreiro” e acalmou todos.

Antony nasceu com saúde dentro da viatura da PRF, trazendo felicidade para os pais e aos policiais. Javier, uns dos policiais que participaram da ocorrência, nunca passou por algo parecido e se emocionou muito, apesar de quase 20 anos de profissão, e dos 5 filhos já criados,

Ele e o restante da equipe não veem a hora de reencontrar a criança que ajudaram a colocar no mundo. Depois de comemorarem o nascimento, os policiais buscaram o carro estragado que ficou junto ao canteiro central e o deixaram em segurança no posto policial até a chegada do mecânico ou do guincho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/bebe-nasce-dentro-de-viatura-da-policia-rodoviaria-federal-em-eldorado-do-sul/

Bebê nasce dentro de viatura da Polícia Rodoviária Federal em Eldorado do Sul

2024-10-09