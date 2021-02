Inter Beira-Rio recebe nesta sexta-feira e sábado vacinação pelo sistema drive-thru

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Vacinação ocorre nesta sexta-feira e sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre Foto: Anderson Tiago Barbosa / S. C. Internacional Foto: Anderson Tiago Barbosa / S. C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 12 de fevereiro de 2021

Em reunião realizada na tarde de ontem (11), foi decidido que o estádio Beira-Rio seria um dos pontos de vacinação contra a covid-19, através do sistema drive-thru. O serviço tem início marcado para às 12h e deve continuar até às 17h desta sexta-feira.

Conforme informado pela Prefeitura de Porto Alegre, a imunização acontecerá pelos acessos da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, para quem vem do Centro, ou pela Rua Nestor Ludwig, para aqueles que vierem da Zona Sul da capital gaúcha. Durante o período de vacinação, os locais de acesso estarão fechados pela EPTC. Ainda, está previsto que a vacinação ocorra também no sábado (13), iniciando às 8h até 17h.

A imunização será feita no Gigantinho. Com isso, não será permitido a entrada no interior do local e será feito um isolamento no entorno do estádio Beira-Rio para que não ocorra aglomerações. Serão vacinados idosos acima de 85 anos mediante apresentação de documento com foto e CPF, e caso tenha, carteirinha do SUS (Sistema Único de Saúde).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

