A diretoria colorada, apesar de evitar falar sobre o assunto, já analisa as possibilidades. No primeiro turno, o clube optou pela não presença de Rodinei no empate em 2 a 2 no Beira-Rio. No entanto, a situação atual da equipe do técnico Abel Braga requer uma ponderação. O Inter pode, se vencer o Vasco na próxima rodada, sagrar-se campeão em cima do Flamengo, justamente no confronto direto. E Rodinei é titular absoluto na lateral da equipe colorada. Dos 19 jogos de Abel Braga desde que chegou ao clube, Rodinei participou de 15, todos eles como titular.

O colorado encara neste domingo o Vasco, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela 36ª sexta rodada do Brasileirão. Se vencer, segue em vantagem do segundo colocado, o Flamengo, adversário da 37ª rodada.