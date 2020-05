Já estão em funcionamento as 10 barreiras sanitárias nas entradas da capital de Minas Gerais, como medida de contenção do avanço do coronavírus. Ao menos 3.761 pessoas e 1.668 veículos já haviam sido abordados, segundo um balanço parcial da Prefeitura de Belo Horizonte divulgado às 13h, desta segunda-feira (18).