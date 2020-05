Notas Brasil Bahia prorroga suspensão de aulas e eventos até 2 de junho

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

O governo da Bahia anunciou nesta segunda-feira (18) que prorrogou o decreto que suspende as aulas em instituições de ensino públicas e particulares da Bahia, além de impedir a realização de eventos com mais de 50 pessoas, por mais 15 dias. Com isso, as medida adotadas para reduzir a propagação do coronavírus no estado passam a ter validade até o dia 2 de junho.

