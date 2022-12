O Natal está chegando e as famílias já estão nos preparativos para comemorar. Para parte dos beneficiários do Auxílio Brasil, a boa notícia é que a parcela de dezembro terá um acréscimo para ajudar na festa.

Além dos R$ 600 pagos pelo programa desde agosto, alguns lares poderão sacar um adicional de R$ 112 referente ao Auxílio Gás. O benefício foi criado para ajudar os brasileiros de baixa renda após o aumento expressivo nos preços do gás de cozinha.

Esta será a última parcela do ano do chamado vale-gás nacional, cujos pagamentos ocorrem bimestralmente, somente nos meses pares. Além disso, também será a última vez que os beneficiários recebem a quantia equivalente a 100% do preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

O governo federal ampliou o valor do auxílio em agosto, por meio de proposta conhecida como PEC Eleitoral. Contudo, o documento prevê a volta do patamar original de 50% do preço médio do botijão a partir do próximo ano.

A apuração de preços que serve como referência para definir o valor do pagamento é feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Segundo informações oficiais, cerca de 5,95 milhões de famílias vão receber o vale-gás em dezembro. Todas elas cumprem os requisitos do programa, que são:

— Ter inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); ou

— Morar no mesmo domicílio de alguém que recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Calendário

O calendário do vale-gás é o mesmo do Auxílio Brasil. Os repasses ocorrem de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do aprovado, na ordem do 1 ao 0, veja:

— NIS final 1 – 12 de dezembro;

— NIS final 2 – 13 de dezembro;

— NIS final 3 – 14 de dezembro

— NIS final 4 – 15 de dezembro;

— NIS final 5 – 16 de dezembro;

— NIS final 6 – 19 de dezembro;

— NIS final 7 – 20 de dezembro;

— NIS final 8 – 21 de dezembro;

— NIS final 9 – 22 de dezembro;

— NIS final 0 – 23 de dezembro.

Exclusão

Fernando Haddad afirmou que o governo de Jair Bolsonaro solicitou a exclusão de 2,5 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil, por estarem cadastrados de maneira irregular. O pedido teria sido feito à equipe de transição, mas o futuro Ministro da Fazenda não entrou em detalhes sobre o órgão responsável pela demanda.

O petista deu a declaração em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews. Na ocasião, ele também se mostrou crítico à concessão do crédito consignado do Auxílio Brasil. Em sua visão, o benefício foi usado com caráter eleitoreiro.

“Absurdo é fazer um consignado de Auxílio Brasil e espoliar a população pobre. Se a gente não prorroga o Auxílio Brasil, a Caixa quebra. Olha a desarrumação que fizeram”, disse.