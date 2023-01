Futebol Benzema evita falar de seu corte da Seleção da França na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atacante do Real Madrid prefere focar em seu papel no clube: "O resto é passado". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em sua primeira entrevista após a Copa do Mundo, Benzema não falou do evento esportivo. O atacante do Real Madrid falou com os jornalistas na véspera do jogo com o Barcelona pela decisão da Supercopa da Espanha, mas evitou comentar sobre seu polêmico corte da França no Mundial.

“O que aconteceu, aconteceu. Já passou. O mais importante é amanhã (domingo). É o jogo de amanhã”, disse Benzema.

“Estou pronto. Estou bem na cabeça, corpo também. Então, vou focar no jogo de amanhã. O resto é passado. É complicado, mas já passou. Estou focado no meu papel e no jogo de amanhã que é muito importante”, disse o jogador.

Benzema foi cortado por Didier Deschamps antes do início do Mundial do Catar, no dia 19 de novembro. O atacante tinha uma lesão na coxa. Durante a Copa, o atacante se reapresentou no Real Madrid e, um dia após a semifinal, disputou um amistoso pelo seu clube.

Na época, o jogador fez posts enigmáticos nas redes sociais. A imprensa espanhola garantiu que o francês poderia se recuperar até mesmo para as oitavas de final. A seleção francesa evitou o tema e, após o Mundial, o atacante anunciou que não jogaria mais pela seleção.

Após a insistência no assunto na entrevista coletiva desse sábado, Benzema tratou de deixar claro que não comentaria nada.

“Esse não é o tema. O tema é a final. Não posso falar mais da França, da Copa do Mundo. Se me pergunta da partida de amanhã, vou responder. Mas isso, creio que não vou responder”, disse.

Ele também, não quis falar sobre as polêmicas envolvendo o presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, que foi acusado de abuso sexual. O jogador também foi questionado antes do Mundial, que estaria se poupando no Real Madrid para a disputa do Mundial em dezembro, mas ele garantiu seu foco no clube.

“Eu não vejo as coisas assim. Eu sei o que estou fazendo. Não vou deixar meu clube por nada, me machuquei, queria jogar todos os jogos para ajudar o time a vencer.”

Benzema também falou sobre as possibilidades de permanência. O contrato do francês vai até junho de 2023, assim que a temporada terminar. Ele despistou e disse que não sabe o que vai acontecer no futuro com relação ao vínculo.

“Estou aqui em Madrid, gosto de todos os treinos e, como sempre digo, gosto todos os anos. Não sei quanto tempo estarei aqui, mas aproveito cada dia em Madri. Estou em Madrid, falar disso é outro assunto. Eu gosto como qualquer jogador. E queremos ganhar o troféu.”

Capitão do Real Madrid, Benzema entrará em campo neste domingo (15), às 16h (de Brasília), contra o Barcelona, em clássico que decide a Supercopa da Espanha. O jogo será disputado em Riade, na Arábia Saudita.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol