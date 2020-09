Celebridades Beyoncé ostenta acessórios luxuosos em pedraria em pequeno ensaio

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cantora estava "sumida" das redes sociais há quase um mês Foto: Reprodução Cantora estava "sumida" das redes sociais há quase um mês. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Beyoncé voltou para o Instagram neste sábado (19) após quase um mês longe da rede. Numa sequência de cliques, ela mostrou brilhou com acessórios luxuosos em pedraria que completaram um conjunto de saia e blusa de manga pretas, além de um scarpin rosa cintilante.

A cantora é discreta na plataforma. Seu último compartilhamento havia sido no último dia 25, pedindo orações a uma família. Seu aniversário de 39 anos, no último dia 4, não teve nenhum registro na rede.

Os looks espetaculares de Queen B são um espetáculo à parte. As roupas usadas por ela Black is King, seu álbum visual inspirado em “O Rei Leão” e celebrando a africanidade, estão trancados em um cofre. Quem revelou o detalhe foi a estilista da cantora, Zerina Akers, que explicou a razão das peças, assim como as 45 joias que ela usou nas filmagens, terem sido guardadas com tanta segurança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades