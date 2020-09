Celebridades Thalia sobre Maria do Bairro: “É como uma extensão minha”

20 de setembro de 2020

Cantora ressaltou a importância da personagem da telenovela mexicana para sua evolução como mulher Foto: Reprodução Cantora ressaltou a importância da personagem da telenovela mexicana para sua evolução como mulher. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Thalia se dedica exclusivamente a carreira de cantora desde 1999, mas ainda é lembrada por seus marcantes personagens em novelas mexicanas. Apesar de ter deixado a atuação de lado, a cantora se recorda com carinho de “Maria do Bairro”, que em 2020 celebra 25 anos.

“Maria do Bairro está em festa. É uma história ainda presente nos nossos dias, apesar de terem passados tantos anos. São histórias que ficaram e cada vez que é reprisada em algum canal, streaming ou onde quer que seja, as pessoas se engajam e se apaixonam por seus personagens”, vibra ela.

Aos 49 anos e mãe de Sabrina e Matthew, do seu casamento com o executivo da música Tommy Mottola, a mexicana conta que evoluiu como pessoa após dar vida a catadora de lixo, que muda de vida ao trabalhar na casa do milionário Luis Fernando de la Vega (Fernando Colunga), com quem vive uma história de amor.

“Maria do Bairro é Thalia do Bairro. É como uma extensão minha. Sou uma mulher que diz as coisas na lata, que defende seu objetivo, que é muito livre com a sua aparência. Tenho isso muito parecido com ela. Ela me ensinou a respeitar esse meu lado de ser como quiser ser. Não tente mudar para se encaixar na sociedade, não. Seja você mesma. E isso foi claro para mim.”

