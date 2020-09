Magazine Whindersson Nunes pratica “nudismo de quarto” e diz: “Sou sensual, só não sei as poses”

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2020

Ainda com espumas pós-banho, humorista fez selfies no espelho coberto por uma toalha Foto: Reprodução/Instagram Ainda com espumas pós-banho, humorista fez selfies no espelho coberto por uma toalha. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

De férias no México, Whindersson Nunes posou bem à vontade em frente ao espelho do hotel em que está hospedado. O humorista compartilhou neste sábado uma sequência de cliques em que aparece cobrindo suas partes íntimas com uma toalha de banho, enquanto ainda tem espumas no corpo após um banho na banheira, que também aparece nas fotos.

“Eu sou sensual, só não sei as poses”, brincou ele, brincando sobre sempre fazer as mesmas poses para fotos no espelho.

Whindersson ainda falou sobre “praticar nudismo” no quarto antes de publicar os cliques sugestivos. “Pratiquem o nudismo de quarto, sério, vocês vão viver melhor. É só tomar banho, se enxugar e não se vestir. Fica no quarto fazendo seus afazeres tudo nu, agacha pra pegar um negócio ali. ‘Uau, que ventinho frio foi esse aqui, hein?’ Bacana demais”, sugeriu.

