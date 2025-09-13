Brasil Bicicletas em Alta: Produção Ultrapassa 239 mil Unidades e Elétricas Disparam no Polo de Manaus

Por Gisele Flores | 13 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Bicicletas: Enquanto uma pedala, a outra voa: o futuro chegou com bateria Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por trás da floresta amazônica e das engrenagens industriais de Manaus, um movimento silencioso e veloz está ganhando força: o avanço das bicicletas elétricas. Nos oito primeiros meses de 2025, o Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 239.635 bicicletas, consolidando o Brasil como o quarto maior fabricante mundial do setor. Mas o que chama atenção não é apenas o volume — é a transformação que ele revela.

E-bikes: A Nova Cara da Mobilidade Urbana

A produção de bicicletas elétricas cresceu 149% em relação ao mesmo período de 2024, saltando de 4,8% para 12,3% de participação no total fabricado. Foram 29.394 unidades produzidas até agosto, sinalizando uma mudança de paradigma no consumo. “Esse crescimento reflete a crescente demanda por alternativas de mobilidade urbana que aliem tecnologia, praticidade e sustentabilidade”, afirma Fernando Rocha, vice-presidente da Abraciclo.

A ascensão das e-bikes não é apenas estatística — é cultural. Em um país onde o transporte público enfrenta desafios e o carro já não é sinônimo de liberdade, a bicicleta elétrica surge como solução moderna e acessível. E o mercado responde: em agosto, os modelos elétricos já ocupavam o segundo lugar no ranking mensal de produção, atrás apenas das tradicionais Mountain Bikes.

Oscilações Mensais e Tendências de Consumo

Apesar do crescimento acumulado, agosto registrou queda de 19,3% na produção total em relação ao mesmo mês de 2024, e 15,9% abaixo de julho. A retração, segundo especialistas, pode estar ligada à sazonalidade e à reorganização das linhas de produção para atender à demanda por modelos elétricos.

A Mountain Bike segue como líder absoluta, com 121.322 unidades fabricadas no ano (50,6% do total), seguida pelas bicicletas Urbanas/Lazer (19,8%) e Infantojuvenis (13,7%). Mas o destaque é a mobilidade elétrica, que já supera categorias tradicionais como Estrada/Gravel e Infantojuvenil.

Distribuição Regional: Sudeste Puxa a Demanda

O Sudeste absorveu mais da metade das bicicletas produzidas no PIM entre janeiro e agosto, com 133.017 unidades (55,5% do total nacional). A região, marcada por grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, é também onde a mobilidade elétrica encontra terreno fértil para crescer.

As demais regiões seguem o ranking: Sul (15,3%), Nordeste (12,5%), Centro-Oeste (9,9%) e Norte (6,8%). A distribuição revela não apenas o alcance da produção, mas também os diferentes ritmos de adoção da bicicleta como meio de transporte.

O Polo de Manaus e o Futuro da Indústria

Fundada em 1976, a Abraciclo representa 15 fabricantes que operam no PIM, gerando mais de 20 mil empregos diretos em Manaus e 150 mil em todo o Brasil. A produção nacional de motocicletas e bicicletas posiciona o país entre os líderes globais — sexto maior produtor de motos e quarto de bicicletas.

Com a eletrificação ganhando espaço, o Polo de Manaus se reinventa. A indústria de duas rodas não é apenas um motor econômico — é também um vetor de transformação urbana e ambiental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bicicletas-em-alta-producao-ultrapassa-239-mil-unidades-e-eletricas-disparam-no-polo-de-manaus/

Bicicletas em Alta: Produção Ultrapassa 239 mil Unidades e Elétricas Disparam no Polo de Manaus

2025-09-13