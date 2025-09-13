Sábado, 13 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Agência Brasil)

O concurso 2.914 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões neste sábado (13), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 23 mil em rendimentos no primeiro mês.

No último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (11) na capital paulista, uma aposta de Teresópolis (RJ) faturou R$ 53,94 milhões. Os números sorteados foram: 17, 21, 34, 52, 55 e 60.

