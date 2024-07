Mundo Biden diz que vai retomar campanha na semana que vem; aumentam apelos democratas para presidente americano desistir de concorrer

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

"Estou ansioso para retomar a campanha na semana que vem", divulgou em nota. (Foto: Reprodução)

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden disse nesta sexta-feira (19) que retomará a campanha na semana que vem.

“Estou ansioso para retomar a campanha na semana que vem”, divulgou em nota.

Mais cedo, a chefe de campanha do presidente americano, Jen O’Malley Dillon, disse que Biden permanece “com certeza” na corrida pela Casa Branca, em entrevista ao programa da MSNBC “Morning Joe”.

“Joe Biden está mais determinado do que nunca a derrotar Donald Trump”, afirmou. Jen O’Malley também disse que o democrata volta aos compromissos de campanha na semana que vem, interrompidos desde a noite de quarta-feira (17), quando foi diagnosticado com Covid, e rebateu as preocupações quanto à saúde e os números de Biden.

“Estamos olhando para as pesquisas. Estamos vendo o que muitas pessoas estão vendo, é claro, mas também estamos olhando para muitos números que importam, sobre o que está acontecendo no fundo. Sabemos que o presidente tem que provar ao povo americano exatamente o que ele acredita, que ele está nisso para vencer, que ele pode fazer isso”, disse.

Segundo reportagem do jornal “The New York Times” dessa quinta-feira (18), pessoas próximas ao presidente afirmaram que ele aparenta ter começado a aceitar a ideia de que deva desistir de disputar a eleição. Ainda conforme a reportagem, fontes confirmaram que Biden está processando a hipótese de derrota para Donald Trump nas eleições de novembro. No entanto, o presidente ainda não tomou uma decisão.

Os democratas também temem que a insistência na candidatura de Biden pode minar as chances de o partido conseguir a maioria na Câmara dos Representantes. De acordo com o jornal “The Washington Post”, a deputados, Nancy Pelosi disse acreditar que Biden vai ser convencido a desistir “muito em breve”.

Mais de um em cada 10 democratas do Congresso já pediu publicamente ao presidente de 81 anos — que está isolado em sua casa em Delaware com um caso de Covid — que desista após um debate desastroso em junho contra o republicano Donald Trump. Outro democrata influente que está preocupado com a candidatura de Biden é o ex-presidente Barack Obama. A aliados, ele afirmou que o atual presidente precisa considerar seriamente a viabilidade como candidato à reeleição.

A divisão entre os democratas contrastou fortemente com as cenas que se desenrolaram nesta semana na Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, onde antigos rivais do partido se uniram em torno de Trump, que aceitou a indicação republicana em um discurso que apresentou sua conhecida mistura de queixas e declarações bombásticas.

Até o momento, 30 dos 264 democratas no Congresso pediram abertamente que Biden encerre sua campanha, enquanto outros líderes democratas seniores o pressionaram nos bastidores para que o fizesse, de acordo com fontes e reportagens da mídia.

“Devemos encarar a realidade de que as preocupações públicas generalizadas sobre sua idade e condição física estão colocando em risco o que deveria ser uma campanha vitoriosa”, escreveram os deputados Jared Huffman, Marc Veasey, Chuy Garcia e Marc Pocan em uma carta nesta sexta-feira.

2024-07-19