Bilionário Elon Musk diz que pode morrer misteriosamente e sugere envolvimento russo

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

O bilionário Elon Musk é conhecido por sua fortuna mas também por sua excentricidade. (Foto: Reprodução)

O bilionário Elon Musk é conhecido por sua fortuna mas também por sua excentricidade. No último domingo (8), o magnata da Tesla publicou um misterioso tuíte falando que poderia morrer misteriosamente a qualquer momento.

Pouco tempo depois, o bilionário compartilhou em sua conta uma mensagem de que ele diz ser do antigo vice-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Rogozin, dando a entender que a Rússia poderia estar planejando sua morte.

“Se eu morrer em circunstâncias misteriosas, foi bom conhecer vocês”, escreveu ele. Na outra mensagem no Twitter, ele compartilhou a suposta mensagem de Dmitry dizendo que o projeto Starlink permitiu um grupo neonazista ucraniano a usar a internet.

“De acordo com nossas informações, a entrega do equipamento Starlink foi realizada pelo Pentágono. Elon Musk, portanto, está envolvido no fornecimento de equipamentos de comunicação militar às forças fascistas na Ucrânia. E por isso, Elon, você será responsabilizado como um adulto – não importa o quanto você se faça de bobo”, estava escrito no comunicado.

Até o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no último dia 5, negou qualquer ligação do batalhão Azov ao neonazismo.

A mãe do bilionário, Maye Musk, também comentou o tuíte de Elon Musk sobre sua morte. “Isso não é engraçado”, respondeu ela à publicação. “Desculpe! Vou fazer o máximo para continuar vivo”, respondeu Musk, na sequência.

