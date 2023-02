Tecnologia Bill Gates revela a sua preferência pelos Androids

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

Gates disse: “Eu quero estar a par de tudo". (Foto: Reprodução)

Há algum tempo, Bill Gates já havia comentado a sua preferência por Androids, a frente do iPhone, da Apple. Vale ressaltar que é super comum ver aplicativos da Microsoft instalados nos aparelhos da Samsung. Bill Gates confirma sua preferência pelo Android e o uso do aparelho em seu dia a dia em uma entrevista ao jornalista Andrew Ross Sorkin.

Bill Gates revelou que possui essa preferência, pois o aparelho vem com aplicativos pré-instalados da Microsoft, o que facilita a sua vida. Gates também explicou que para ele o Android é mais flexível sobre a maneira como esses aplicativos se conectam com o sistema operacional.

Atualmente Gates utiliza o Samsung Galaxy Z Fold 4, que ganhou diretamente do presidente da Samsung, JY Lee. Antes do Galaxy Z Fold 4, Bill Gates usava o Galaxy Z Fold 3.

Gates relatou também que o tamanho da tela dobrável de seu Galaxy Z Fold 4 é muito bom, o que o faz dispensar a necessidade do uso de um tablet, já que pode contar com o seu smartphone com Android e um Windows “PC portátil” sem nome.

Bill Gates ainda disse: “Tenho um Samsung Fold 4 que JY Lee, o presidente da Samsung, me deu quando o vi na Coreia do Sul para atualizar meu Fold 3. Claro que uso o Outlook e muitos softwares da Microsoft nele. O tamanho da tela significa que não uso um tablet, mas apenas o telefone e meu PC portátil — uma máquina com Windows”.

O ex-executivo da Microsoft, disse que sua preferência se resume a flexibilidade do sistema Android, com relação à inclusão de software da Microsoft e aos aplicativos da empresa pré-instalados em smartphones Android.

Ele citou: “Alguns fabricantes de Android pré-instalam o software da Microsoft de uma forma que facilita para mim”.

Porém, o empresário também chegou a falar sobre o iPhone. Gates disse: “Eu quero estar a par de tudo, então costumo mexer em iPhones, mas o aparelho que eu carrego comigo é um Android”.

Os motivos da preferência de Bill Gates podem parecer estranhos, já que há a disponibilidade de aplicativos da Microsoft na App Store para iPhone. Porém, Gates disse que mesmo que carregue em mãos um iPhone, ele não é o dispositivo que ele geralmente usa diariamente.

