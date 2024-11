Economia Bitcoin atinge novo recorde e chega perto da marca de 100 mil dólares

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2024

Valor da moeda mais que dobrou este ano e subiu cerca de 40% nas duas semanas desde que Trump foi eleito nos EUA. (Foto: Reprodução)

A marcha do Bitcoin em direção aos US$ 100 mil ganhou força nessa quinta-feira (21), à medida que aumentavam as expectativas de uma abordagem regulatória mais amigável dos Estados Unidos sob o presidente eleito Donald Trump, marcando uma recuperação relevante para um ativo que muitos investidores ainda consideram com ceticismo.

O preço do Bitcoin ultrapassou US$ 98.000 pela primeira vez durante as negociações europeias e subiu cerca de 2,4% para US$ 96.779. O valor da moeda mais que dobrou este ano e subiu cerca de 40% nas duas semanas desde que Trump foi eleito o próximo presidente dos EUA e uma série de legisladores pró-cripto foram eleitos para o Congresso. Mais de 16 anos após sua criação, o bitcoin parece estar à beira da aceitação popular.

“Todo mundo que comprou bitcoin em qualquer momento da história está atualmente lucrando”, disse Alicia Kao, diretora-gerente da exchange de criptomoedas KuCoin. “Mas aqueles que o compraram cedo, quando havia obstáculos significativos para fazê-lo e havia o poder das forças financeiras e governamentais mundiais decididas a esmagá-lo, são os verdadeiros vencedores. Não porque sejam ricos, mas porque são certo.”

Trump abraçou os ativos digitais durante sua campanha, prometendo tornar os Estados Unidos a “capital criptográfica do planeta” e acumular um estoque nacional de bitcoin.

A recuperação do Bitcoin de uma queda abaixo de US$ 16.000 no final de 2022 foi rápida, impulsionada pela aprovação de fundos negociados em bolsa de bitcoin listados nos EUA em janeiro deste ano.

A Comissão de Valores Mobiliários há muito tenta impedir que os ETFs invistam em bitcoin, citando preocupações com a proteção do investidor, mas os produtos permitiram que mais investidores, incluindo investidores institucionais, ganhassem exposição ao bitcoin.

Corrida cripto

Mais de US$ 4 bilhões foram transferidos para fundos negociados em bolsa de bitcoin listados nos EUA desde a eleição. Esta semana, houve uma forte estreia de opções no ETF IBIT.O da BlackRock, com opções de compra – apostas na alta do preço – mais populares do que opções de venda.

As ações relacionadas à criptografia dispararam junto com o preço do bitcoin e as ações da mineradora de bitcoin MARA Holdings MARA.O subiram quase 2,3% nesta quinta-feira.

“Depois de atingir novos máximos, você atrai muito capital novo”, disse John LaForge, chefe de estratégia de ativos reais do Wells Fargo Investment Institute.

“É como o ouro na década de 1970, onde esta nova máxima está em modo de descoberta de preço. Você não sabe até que altura ele irá”, disse ele.

A MicroStrategy, uma empresa de software deficitária que tem comprado bitcoin, caiu 2,5% depois que seu valor de mercado ultrapassou US$ 100 bilhões. O preço de suas ações mais que dobrou desde o dia da eleição.

O CEO da empresa, Michael Saylor, se posicionou como um dos maiores defensores do bitcoin e das criptomoedas, ao lado do aliado de Trump, Elon Musk.

“Muitos estão se perguntando se esta administração trará a clareza regulatória que a comunidade criptográfica estava esperando. Provavelmente é muito cedo para dizer”, disse Will Peck, chefe de ativos digitais da WisdomTree, um emissor global de fundos negociados em bolsa.

“Vemos todo esse entusiasmo como otimista não apenas para o bitcoin ou a criptografia em geral, mas para todo o ecossistema habilitado para blockchain que está crescendo hoje.”

No entanto, a ascensão não está isenta de críticas. Há dois anos, a indústria foi abalada por um escândalo com o colapso da bolsa de criptomoedas FTX e a prisão de seu fundador, Sam Bankman-Fried.

A indústria das criptomoedas também tem sido criticada pela sua utilização de energia, com os mineiros sob escrutínio sobre o seu impacto potencial nas redes elétricas e nas emissões de gases com efeito de estufa devido às suas operações com utilização intensiva de energia.

O crime criptográfico também continua a ser uma preocupação, com uma análise realizada pelos investigadores de criptografia Chainalysis a descobrir que pelo menos 24,2 mil milhões de dólares em criptografia foram enviados para endereços de carteiras ilícitas no ano passado, incluindo endereços identificados como sancionados ou ligados a financiamento terrorista e fraudes.

