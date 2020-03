Celebridades Bloco da Anitta tem furtos e cantora expulsa ladrão: “Tira daqui”

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Anitta faz selfie com a multidão. Foto: Reprodução/Instagram Anitta faz selfie com a multidão. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Teve muito pós-carnaval no Rio de Janeiro no sábado (29) e mais de 20 blocos saíram pelas ruas. Um deles contou com a cantora Anitta e houve confusão. Assim como em 2019, houve um caso de polícia no bloco. Durante a folia, o público sinalizou para a cantora que alguém tinha sido vítima de furto ou roubo de um celular. Anitta parou o show até o suposto ladrão ser retirado da multidão pela polícia.

“Pega esse rapaz e tira ele do bloco, por favor. Leva ele para a delegacia, para onde tiver que levar. Já avisei que aqui não tem essa”, pediu Anitta às autoridades policiais presentes.

Novo affair

Cercada por famosos, Anitta reuniu cerca de 200 mil pessoas pelo centro da cidade, mas o que surpreendeu a todos mesmo foi a presença do homem apontado como novo affair da cantora: Gabriel David.

Após muitas especulações e nenhuma confirmação oficial do romance, o filho do presidente da Beija-Flor apareceu em postagem de Anitta no Stories feita momentos antes do início da apresentação da cantora.

No vídeo, os dois aparecem juntos encarando a câmera enquanto eram “escaneados” em teste para ver a porcentagem de perfeição do feat e descobrir se “vai durar mais do que o Carnaval”.

Para a felicidade do “casal”, o resultado foi 94%, o que provocou olhares admirados e sorrisos por parte de Anitta e Gabriel. O rapaz fez questão de repostar o momento em seu próprio Stories.

O suposto “crush” de Anitta foi enigmático ao ser questionado se os dois estavam mesmo juntos.

Também marcaram presença no bloquinho famosos como Luísa Sonza, Jojo Todynho, MC Rebecca, Giovanna Lancelotti e David Brazil.

