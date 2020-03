Celebridades Jojo Todynho investe em biquíni e meia arrastão para curtir pós-Carnaval

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Jojo prestigiou o badaladíssimo Bloco da Anitta. Foto: Reprodução/Instagram Jojo prestigiou o badaladíssimo Bloco da Anitta. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho não quer que a folia acabe este ano! A funkeira prestigiou o badaladíssimo Bloco da Anitta, que arrastou uma verdadeira multidão pelas ruas do centro do Rio de Janeiro no sábado (29).

Antes de “se jogar” na folia, ela compartilhou fotos de seu look ousado no Instagram. Nas imagens, a musa aparece usando um biquíni rosa cavado e um par de tênis combinando. A meia arrastão cheia de detalhes completou a produção.

“Prontos para curtir esse carnaval que ainda não acabou?”, questionou na legenda da publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. “Maravilhosa!! Minha musa!”, exaltou uma seguidora. “Tá gata!”, observou outra. “Tá um arraso, hein?”, acrescentou mais uma.

Além de Jojo Todynho, Anitta recebeu nomes como Luísa Sonza, MC Rebecca, Giovanna Lancelotti e David Brazil. Quem também deu pinta por lá foi o suposto “crush” da cantora, Gabriel David. O filho do presidente da Beija-Flor até apareceu de rostinho colado com a Poderosa em vídeo postado pela própria artista no Stories.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário