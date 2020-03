Celebridades Paolla Oliveira empina o bumbum ao posar com calça transparente

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Deborah Secco, que posou com Paolla Oliveira a bordo de roupa vermelha de vinil. Foto: Reprodução/Instagram Deborah Secco, que posou com Paolla Oliveira a bordo de roupa vermelha de vinil. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira brilhou no Desfile das Campeãs em mais uma bela performance como rainha de bateria da Grande Rio e abalou as estruturas com modelito para lá de ousado nos bastidores da noite badalada.

Para marcar presença em camarote, a atriz surgiu usando uma calça trabalhada na transparência e deixou o famoso bumbum eternizado pela personagem Danny Bond em primeiro plano.

É claro que a musa compartilhou o look com os “seguimores”, como diria Vivi Guedes, no Instagram. Com o bumbum empinado, a atriz deu o que falar nos comentários da publicação.

“QUE MULHEEER”, exaltou Pocah. “Muito gata”, admitiu David Brazil. “Afff, muito linda”, rendeu-se Anitta. Quem também deu pinta no camarote foi Deborah Secco, que posou com Paolla Oliveira a bordo de roupa vermelha de vinil.

