Celebridades Mariana Ximenes posa de topless em viagem

Por Redação O Sul | 1 de março de 2020

Discreta, Mariana surpreendeu nas últimas postagens. Foto: Reprodução/Instagram Discreta, Mariana surpreendeu nas últimas postagens. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Ximenes postou algumas fotos em seu perfil no Instagram aproveitando as férias em uma praia de Alagoas, no nordeste do Brasil. Em um dos cliques, a atriz de 38 anos surge fazendo topless na praia.

“Oi, sábado”, legendou a atriz na publicação. Os fãs, claro, rasgaram elogios e não deixaram de exaltar a beleza natural de Ximenes. “Musa desde Chocolate com Pimenta”, relembrou um. “Que mulher sensacional é essa?”, questionou outro. Um terceiro seguidores foi além e declarou: “A atriz mais bonita da TV brasileira”.

Em férias das novelas desde “Haja Coração” (2016), Mariana está escalada para voltar na próxima trama da faixa das 18h, em um papel de destaque em “Nos Tempos do Imperador”. O folhetim terá cenas gravadas na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Sempre muito discreta nas redes sociais, a atriz impressionou ao compartilhar, na última sexta-feira (28), também em seu Instagram, uma foto em que aparece de biquíni em uma praia de Maceió, capital de Alagoas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário