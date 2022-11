Geral Bloqueio em via para aeroporto de Guarulhos provoca cancelamento de voos

1 de novembro de 2022

Pelo menos 25 cancelamentos de voos foram registrados no Aeroporto Internacional de São Paulo. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Os bloqueios feitos por caminhoneiros na rodovia Helio Smidt, em Guarulhos, que dá acesso para o Aeroporto Internacional de São Paulo, causaram 13 cancelamentos de voos na manhã desta terça-feira (1). Na segunda-feira (31) foram 12 cancelamentos. Em São Paulo, os caminhoneiros bloqueavam trechos da Castello Branco, Regis Bittencourt e da Marginal Tietê.

Os manifestantes iniciaram os bloqueios em vários pontos do país na noite de domingo (30), após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na segunda (31) o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros. Pela decisão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares estaduais deverão cumprir a decisão e garantir total trafegabilidade do trânsito de veículos. Para Moraes, as paralisações “desvirtuam o direito constitucional de reunião”.

“O quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso e desvirtuamento ilícito e criminoso no exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos da vida social”, afirmou o ministro.

Moraes atendeu a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do vice-procurador geral eleitoral. Nenhuma das entidades ligadas a movimentos de caminhoneiros se declara favorável ou aderente ao protesto. Na noite desta terça, o STF já havia formado maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação nesta terça-feira (1º) para dispersar manifestantes que bloqueavam a rodovia Helio Smidt. No entanto, à noite, a estrada permanecia parcialmente interditada, com uma faixa liberada de cada lado.

