Tecnologia Bluesky ou Threads: não sabe qual escolher? Veja qual rede tem mais usuários ativos

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Analistas apontam Threads, BlueSky e TikTok como herdeiras dos usuários da plataforma X, de Elon Musk. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Muitos dos cerca de 21,5 milhões de usuários do X no Brasil, de acordo com estimativa da plataforma global de dados e estatísticas Statista, têm migrado para alternativas semelhantes com a suspensão da rede social no país.

Porém, uma pergunta comum tem surgido: Bluesky ou Threads? A primeira é uma rede criada pelo fundador do antigo Twitter (agora X), Jack Dorsey, enquanto a segunda foi lançada pelo grupo Meta, do Instagram, Facebook e WhatsApp, para rivalizar com a plataforma de Elon Musk.

Ambas funcionam de forma semelhante, mas um critério que pode ser adotado é qual delas tem mais usuários mensais ativos, ou seja, perfis que de fato utilizam a rede.

No sábado (31), a Bluesky disse ter registrado um milhão de novos usuários nos últimos três dias e brincou que agora “é um aplicativo brasileiro”. Ainda assim, há quase 170 milhões de usuários a menos na Bluesky do que no Threads.

Segundo informações da própria rede fundada por Dorsey, em maio de 2024 a Bluesky tinha pouco mais de 6 milhões de usuários mensais ativos. Já o Threads, em julho, alcançou 175 milhões de usuários mensais ativos, anunciou a plataforma. Isso embora ela tenha sido lançada em 2023, enquanto a Bluesky tornou-se independente em 2021.

Com isso, ainda que a Bluesky tenha ganhado um milhão de novos usuários, ou seja, tenha chegado a 7 milhões, o Threads ainda tem cerca de 168 milhões a mais. E isso reflete no número de seguidores de personalidades digitais e grandes perfis que estão em ambas as redes.

Até o sábado à noite, por exemplo, o influenciador digital Felipe Neto tinha 1,5 milhão de seguidores no Threads, enquanto na Bluesky acumulava menos de 100 mil. Já o perfil da TV Globo alcançava 1,9 milhões de pessoas no Threads, e pouco mais de 21 mil na Bluesky.

Já a cantora Anitta, enquanto tinha quase 6 milhões de seguidores no Threads, nem mesmo havia aberto um perfil na Bluesky.

Instabilidade

Os novos usuários da plataforma Bluesky frequentemente vêm relatando sobre a instabilidade e lentidão do aplicativo.

Em publicação na própria plataforma, a Bluesky fez ainda uma brincadeira com a chegada dos usuários do Brasil: “agora este é um aplicativo brasileiro”, escreveu. Mais cedo, em outra postagem, a rede já havia dito que o país estava “estabelecendo novos recordes de atividade” no aplicativo.

A Bluesky funciona de forma parecida com a versão antiga do X, permitindo posts com apenas 300 caracteres, além de possibilitar ao usuário que republique postagens de terceiros e compartilhem fotos e textos. De acordo com especialistas em internet, além da Bluesky, Threads e TikTok aparecem como os principais candidatos a herdarem os usuários do X Ainda assim, o desempenho da rede social parece não agradar totalmente seus usuários, que reclamam de lentidão nos carregamentos, instabilidades e falta de alguns recursos como a publicação de vídeos. Há dois dias, o perfil oficial da Bluesky também anunciou que uma futura atualização contará com opção multimídia. “Agora pode ser um bom momento para anunciar que nossa próxima grande atualização de aplicativo terá vídeo”, escreveu a conta. Uma internauta elogiou a proposta da plataforma, mas chamou atenção para o desempenho: “É tipo um Twitter antigo, só que sem algumas funcionalidades… se adicionarem mesmo a função de vídeo, trending topics, fixar post e salvar post eu acho que fica ótimo. É um pouquinho lento, mas tô achando legal”, escreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/bluesky-ou-threads-nao-sabe-qual-escolher-saiba-qual-rede-tem-mais-usuarios-ativos/

Bluesky ou Threads: não sabe qual escolher? Veja qual rede tem mais usuários ativos

2024-09-01