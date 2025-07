Inter Boletim médico do Inter: saiba quem está perto de voltar

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

O retorno de Fernando aos gramados está estimado entre quatro e seis meses. Foto: Ricardo Duarte/Internacional O retorno de Fernando aos gramados está estimado entre quatro e seis meses.(Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter sofreu mais um revés no departamento médico. O terceiro goleiro colorado, Ivan Quaresma, será submetido a uma artroscopia após sofrer uma entorse no joelho esquerdo durante treino no CT Parque Gigante. Exames apontaram lesão nos meniscos, e o clube confirmou a necessidade do procedimento cirúrgico. O boletim médico divulgado nesta sexta-feira não estabelece prazo para o retorno do arqueiro aos gramados.

Contratado em 2024 para ser reserva imediato de Sergio Rochet, Ivan enfrentou um período turbulento desde sua chegada ao Beira-Rio. Uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito o tirou de combate por meses, fazendo com que perdesse espaço na hierarquia do elenco.

Apesar da situação preocupante de Ivan, o clube tem boas notícias no setor médico. O atacante Vitinho e o volante Ronaldo estão na fase final de recuperação e já iniciaram o treinamento físico com bola. O camisa 28, inclusive, participou de atividades táticas e técnicas junto aos demais companheiros, sinalizando que o retorno aos jogos pode estar próximo.

Outro nome que volta a aparecer é o de Ricardo Mathias, que ficou de fora das últimas três partidas após relatar desconforto muscular na coxa esquerda. O atleta passará por reavaliação, mas o caso não preocupa.

Já o volante Fernando segue tratamento conservador após uma lesão no ligamento colateral posterior (LCP). Sem necessidade de cirurgia, o jogador realiza a reabilitação em etapas médicas previamente definidas. O tempo estimado de recuperação gira entre quatro e seis meses — com retorno possível entre outubro e o início de 2026, dependendo da evolução clínica.

