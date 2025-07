Porto Alegre Feira em Porto Alegre tem cães e gatos para adoção com atendimento veterinário vitalício neste sábado

Todos os cães e gatos disponíveis são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. Foto: Reprodução

Mais uma edição da Feira Me Adota acontece neste sábado (26), das 13h às 17h, na Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), na Estrada Bérico José Bernardes, 3.489, próximo à parada 19 da Lomba do Pinheiro. A feira faz parte do Programa de Adoção da Prefeitura de Porto Alegre. A ação é realizada pelo Gabinete da Causa Animal (GCA), por meio da executora dos serviços na Usav, o Hospital Veterinário Faculdade Anclivepa.

Todos os cães e gatos disponíveis são castrados, vacinados, vermifugados e microchipados. De acordo com a GCA, a Usav presta auxílio médico veterinário vitalício e gratuito para os animais adotados. Para o atendimento clínico, é importante levar documento comprobatório da adoção do animal junto com a carteira de vacinação.

Para participar basta ser maior de 18 anos, comparecer munido de documento com foto, CPF, comprovante de residência, preencher o formulário e assinar o termo de adoção responsável.

