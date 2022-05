Geral Bolívia e México ameaçam boicotar Cúpula das Américas

O presidente boliviano, Luis Arce, anunciou que não irá à Cúpula das Américas, de 6 a 10 de junho. (Foto: Reprodução/Twitter)

O presidente boliviano, Luis Arce, anunciou que não irá à Cúpula das Américas, de 6 a 10 de junho, em Los Angeles, nos Estados Unidos, se Cuba, Nicarágua e Venezuela forem excluídos da reunião.

A posição de Arce reflete a do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que disse na terça-feira que não iria à reunião se os três países fossem excluídos.

“Uma Cúpula das Américas que exclui países americanos não será completa, e se isso persistir, não participarei dela”, declarou o socialista Arce, via Twitter.

Questionado sobre as preocupações de López Obrador e Arce, uma autoridade da Casa Branca disse, sob anonimato, que Washington estava em contato com muitos países da região. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse na terça-feira que a decisão final sobre os convidados ainda não tinha sido tomada.

Questionado sobre Arce se juntando às preocupações de López Obrador sobre a lista de convidados da cúpula, uma autoridade da Casa Branca disse, sob anonimato, que Washington estava em contato próximo com muitos países da região.

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres na terça-feira que uma decisão final sobre os convidados ainda não havia sido tomada.

Bolsonaro

Além disso, o presidente Jair Bolsonaro não deve viajar à cúpula, de acordo com fontes brasileiros com conhecimento do assunto, de acordo com a agência de notícias Reuters.

A decisão de Bolsonaro ainda não é definitiva, e o presidente até agora não deu razões para sua intenção de não comparecer ao evento, segundo as fontes.

Consultado nesta terça-feira, o Itamaraty disse que “a presença do presidente está sob avaliação e não confirmada.”

De acordo com uma fonte, conversas iniciais chegaram a ser feitas entre as diplomacias de Brasil e Estados Unidos sobre a possibilidade de um encontro oficial entre Bolsonaro e o presidente norte-americano, Joe Biden, mas não teriam avançado.

Recentemente, Bolsonaro mostrou irritação com as revelações, feitas pela Reuters, de que o diretor da CIA, William Burns, em visita ao Brasil, teria dito ao governo brasileiro que o presidente deveria parar de levantar dúvidas sobre o sistema de votação no país.

O governo brasileiro negou as conversas, que foram confirmadas à Reuters por fontes que acompanharam o encontro de Burns com autoridades brasileiras.

Desde a derrota de Donald Trump para Joe Biden na eleição presidencial norte-americana, houve um afastamento entre Bolsonaro e o governo dos EUA. O brasileiro foi um dos últimos chefes de Estado a cumprimentar o democrata Biden pela eleição, e até hoje não houve contatos oficiais entre os dois presidentes.

A ausência dos líderes das duas maiores economias da América Latina seria um revés para o encontro de chefes de Estado da região que deve abordar questões que vão da imigração ao meio ambiente, mas também mostrar democracia no hemisfério. As informações são da agência de notícias Reuters.

