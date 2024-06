Brasil Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta segunda

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Segundo a Caixa, o crédito será antecipado para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os pagamentos de junho do Bolsa Família e do Auxílio Gás, por parte da Caixa Econômica Federal, começam nesta segunda-feira (17). Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Ao todo, mais de 20 milhões de famílias receberão o Bolsa Família e o Auxílio Gás neste mês.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os benefícios serão pagos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada — com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Há exceção também para os moradores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal. Segundo a Caixa, o crédito será antecipado para 658 mil famílias do Rio Grande do Sul. Para essas pessoas, o pagamento será realizado de forma unificada, no primeiro dia do repasse, independentemente do número final do NIS.

Confira o calendário do Bolsa Família para junho de 2024:

Final do NIS: 1 – pagamento em 17/6

Final do NIS: 2 – pagamento em 18/6

Final do NIS: 3 – pagamento em 19/6

Final do NIS: 4 – pagamento em 20/6

Final do NIS: 5 – pagamento em 21/6

Final do NIS: 6 – pagamento em 24/6

Final do NIS: 7 – pagamento em 25/6

Final do NIS: 8 – pagamento em 26/6

Final do NIS: 9 – pagamento em 27/6

Final do NIS: 0 – pagamento em 28/6

Próximos meses

Julho: de 18/7 a 31/7;

Agosto: de 19/8 a 30/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 18/10 a 31/10;

Novembro: de 14/11 a 29/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Benefícios

O Auxílio Gás foi criado para mitigar o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento das famílias. Atualmente, mais de 5,5 milhões de famílias recebem, bimestralmente, 100% do valor da média nacional do botijão de 13 kg. Em junho, o valor será de R$ 102. Os pagamentos seguem o calendário de pagamento do Bolsa Família.

Já o Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Cadastro Bolsa Família

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa.

Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Os beneficiários também precisam arcar com contrapartidas, como:

• manter crianças e adolescentes na escola;

• fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes);

• manter as carteiras de vacinação atualizadas.

Para receber o benefício é necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) — principal instrumento do governo federal para a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais — e aguardar uma análise de enquadramento.

Estar no Cadastro Único não significa a entrada automática nos programas sociais do governo, uma vez que cada um deles tem regras específicas. Mas o cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/bolsa-familia-comeca-a-ser-pago-nesta-segunda/

Bolsa Família e Auxílio Gás começam a ser pagos nesta segunda

2024-06-16