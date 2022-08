Política Bolsonaristas brigam pelo uso da imagem do presidente em Santa Catarina

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2022

Candidato do União Brasil ao governo catarinense foi impedido pela Justiça de usar a imagem do Presidente da República em sua campanha. (Foto: Reprodução)

A briga pela condição de candidato de Jair Bolsonaro (Partido Liberal) em Santa Catarina, que vinha sendo travada de forma até certo ponto amena nos debates e nas redes sociais, chegou com força aos tribunais. O candidato a governador Jorginho Mello (Partido Liberal) conseguiu na última semana uma decisão liminar que impede o adversário Gean Loureiro (União) e candidatos de sua coligação de usarem a figura do presidente na conquista do voto.

A juíza Ana Cristina da Rosa Grasso acolheu ao pedido do Partido Liberal de Santa Catarina que questionou o uso em meios impressos e redes sociais da imagem do presidente e candidato à reeleição sob o slogan “esse é nosso time!” – ignorando que o União Brasil tem como candidata a presidente a senadora Soraya Thronicke (União do Mato Grosso do Sul).

O candidato que tem o apoio oficial do presidente da República, em Santa Catarina, é o senador Jorginho Mello (PL-SC), que ganhou notoriedade por defender Jair Bolsonaro durante a CPI da pandemia. Ele está disputando o governo do estado e, agora, também o título de “bolsonarista de carteirinha” com Gean Loureiro (União Brasil). O ex-prefeito de Florianópolis ficou conhecido nacionalmente por tirar férias em Cancún durante a pandemia.

Em sua decisão, a juíza Ana Cristina da Rosa Grasso alegou que “a vinculação da imagem do atual Presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro a candidatos alheios a sua coligação produz na coletividade a sensação de afinidade política que, em verdade, não existe”. A decisão da juíza é liminar e cabe recurso.

No mesmo dia em que saiu a decisão, ele declarou, em vídeo com o prefeito chapecoense João Rodrigues (Psd), voto em Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. A peça não foi utilizada nas redes sociais do candidato, mas circula entre apoiadores e perfis ligados ao União. Gean é político há 30 anos e já foi filiado ao PDT, PSDB e MDB. Nesse período, foi apoiador de Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e agora afirma estar com Bolsonaro.

O cenário apontado pelas pesquisas mostra uma disputa acirrada entre apoiadores de Bolsonaro: o atual governador Carlos Moisés (Republicanos) lidera as pesquisas, seguido Jorginho Mello, Espiridião Amin (Progressistas-SC) e Gean Loureiro.

