Política Bolsonaristas dominam repercussão nas redes sociais sobre denúncia da Procuradoria-Geral da República

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foram publicadas 3.099 postagens sobre a denúncia entre os dias 18 e 19 de fevereiro. Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Foram publicadas 3.099 postagens sobre a denúncia entre os dias 18 e 19 de fevereiro. (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O espectro da direita dominou discussão digital sobre a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Procuradoria-Geral da República (PGR) entre esta terça e quarta-feira, como mostra levantamento do Instituto Democracia em Xeque.

Os dados mostram que apoiadores do ex-mandatário mobilizaram 49% de todas as interações sobre o tema, contra 24% dos eleitores que se opõem ex-chefe do Executivo — outros 21% do conteúdo vieram da imprensa.

A análise do instituto ressalta, porém, que a “denúncia da PGR tem grande repercussão e se torna o principal tema da política nas redes sociais, com considerável abalo para a imagem de Bolsonaro, que tenta reagir com narrativas de vitimização, defesa da anistia e mais ataques contra as instituições”.

“Logo que a denúncia foi anunciada, houve uma espera no alinhamento do eixo narrativo principal que seria mobilizado pelos atores ligados ao ecossistema da extrema direita”, pontua o relatório.

Foram publicadas 3.099 postagens sobre a denúncia entre os dias 18 e 19 de fevereiro — o que gerou 33,1 milhões de interações. O conteúdo produzido esteve polarizado entre apoiadores do ex-presidente (42%) e contas alinhadas à esquerda (34%). Já a imprensa representou 20% das publicações.

O levantamento destaca que as redes sociais Facebook, Instagram e TikTok contam com maioria do campo da esquerda, enquanto os bolsonaristas tiveram maior presença no YouTube e no X.

Mesmo com menor volume de posts, os perfis conservadores tiveram mais engajamento no Instagram, somando 8 milhões de interações. A hegemonia do bolsonarismo se manteve no Youtube, enquanto no Facebook e TikTok a imprensa foi a principal fonte de engajamento.

Os pesquisadores avaliam que, apesar da presença expressiva do campo progressista na produção de conteúdo, “a distribuição das interações ainda favorece os atores conservadores em plataformas estratégicas”.

A postagem com mais engajamento no período foi um vídeo publicado pelo perfil de direita “Te Atualizei” no Youtube, que teve 616,9 mil interações. Já a publicação de um representante da esquerda com melhor posição no ranking é um post do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) no Instagram, com 58,2 mil interações.

De acordo com a acusação da PGR, Bolsonaro cometeu os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

O levantamento mostra que perfis contrários ao ex-presidente, como o de Lindbergh e os dos deputados federais do PSOL Sâmia Bomfim (SP) e Guilherme Boulos (SP), comemoraram a denúncia. Boulos também postou que a PGR tem provas suficientes para afirmar que Bolsonaro tramou um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já parlamentares aliados ao ex-presidente alegam se tratar de uma denúncia “injusta”, “inaceitável” e “absurda”. Os bolsonaristas também afirmam que os motivos da “perseguição” a Bolsonaro e de seu indiciamento seriam o medo de sua vitória em 2026 e a queda de popularidade de Lula.

Nas horas seguintes ao anúncio da denúncia, congressistas publicaram 594 posts mencionando o tema, gerando um total de 1,9 milhão de interações. Os partidos de direita dominaram o engajamento, concentrando 58,9% das interações, enquanto os partidos de esquerda somaram 35,9%, e os de centro, 5,1%.

No campo da direita, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou com 11,8% das interações. Já na esquerda, Lindbergh obteve 6,1% do engajamento. Já André Janones (Avante-MG), filiado a um partido de centro, mas alinhado à base governista, registrou 3,3% das interações. As informações são do portal de notícias O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/bolsonaristas-dominam-repercussao-nas-redes-sociais-sobre-denuncia-da-procuradoria-geral-da-republica/

Bolsonaristas dominam repercussão nas redes sociais sobre denúncia da Procuradoria-Geral da República

2025-02-20